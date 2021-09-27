Расположенные в Харькове опорные больницы с больными коронавирусом пациентами по состоянию на 27 сентября были заполнены на 90%.

Инфицированных граждан начали свозить в медицинские учреждения в других городах области, сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов в комментарии «Суспільному».

— Заполненность больниц по городу Харькову сейчас – 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют (в зависимости от свободных коек) в дополнительные больницы, – рассказал он.

По словам чиновника, в регионе существует единственная госпитальная база из 13 медучреждений, где лечат больных COVID-19, поэтому «нет разделения на городские или областные».

Он добавляет, что все эти 13 больниц рассчитаны Министерством здравоохранения для лечения больных коронавирусной болезнью. Среди опорных больниц Харькова – шесть медучреждений.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк сообщал, что в области для больных COVID-19 есть 3 015 коек, из которых 2 010 – с централизованной подачей кислорода.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.