В Николаевской области по состоянию на 28 сентября вакцинировали 355 тысяч 213 человек, за минувшие сутки — 3827.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на утро 28 сентября вакцинировано 355 тысяч 213 человек:

COVISHIELD — 13798 (1 доза — 13798)

CORONAVAC — 79551 (1 доза — 44939, 2 доза — 34612)

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 145 853 (1 доза — 80398, 2 доза — 65 455)

ASTRAZENECA — 49253 (1 доза — 21 297, 2 доза — 27 956)

MODERNA — 66758 (1 доза — 38390, 2 доза — 28368).

За минувшие сутки вакцинировано 3827 человек:

CORONAVAC — 903 (1 доза — 502, 2 доза — 401)

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1905 (1 доза — 1139, 2 доза — 766)

ASTRAZENECA — 1019 (1 доза — 427, 2 доза — 592)

Вакцинировано мобильными бригадами — 440:

CORONAVAC — 80;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 324;

ASTRAZENECA — 36;

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2234:

CORONAVAC — 739;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 640;

ASTRAZENECA — 855;

Вакцинировано в центрах вакцинации — 1153:

CORONAVAC — 84;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 941;

ASTRAZENECA — 128.

Напомним, по состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.