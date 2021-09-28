В Николаевской области по состоянию на 28 сентября вакцинировали 355 тысяч 213 человек, за минувшие сутки — 3827.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на утро 28 сентября вакцинировано 355 тысяч 213 человек:
За минувшие сутки вакцинировано 3827 человек:
Вакцинировано мобильными бригадами — 440:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2234:
Вакцинировано в центрах вакцинации — 1153:
Напомним, по состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что 27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
В Николаевской области по состоянию на 28 сентября вакцинировали 355 тысяч 213 человек, за минувшие сутки — 3827.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на утро 28 сентября вакцинировано 355 тысяч 213 человек:
За минувшие сутки вакцинировано 3827 человек:
Вакцинировано мобильными бригадами — 440:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2234:
Вакцинировано в центрах вакцинации — 1153:
Напомним, по состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что 27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.