За прошедшие сутки России зафиксировали 852 летальных случаев от коронавируса. Это новый рекордный показатель в стране с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
«Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум», — говорится в публикации.
Отмечается, что предыдущий максимум смертей от коронавирусной инфекции составлял 828, он был зарегистрирован 24 сентября.
В общем количестве в РФ насчитывается 205 531 летальный случай от COVID-19.
Напомним, вчера Николаевская область в рамках гуманитарной помощи от США получила 530 доз препарата «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab» для борьбы с коронавирусом. Сегодня их должны развезти по 9 больницам Николаева, Вознесенска и Первомайска.
Главврач «инфекционки» считает, что лекарства от COVID-19 на Николаевщине не будут использоваться эффективно.
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За прошедшие сутки России зафиксировали 852 летальных случаев от коронавируса. Это новый рекордный показатель в стране с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
«Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум», — говорится в публикации.
Отмечается, что предыдущий максимум смертей от коронавирусной инфекции составлял 828, он был зарегистрирован 24 сентября.
В общем количестве в РФ насчитывается 205 531 летальный случай от COVID-19.
Напомним, вчера Николаевская область в рамках гуманитарной помощи от США получила 530 доз препарата «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab» для борьбы с коронавирусом. Сегодня их должны развезти по 9 больницам Николаева, Вознесенска и Первомайска.
Главврач «инфекционки» считает, что лекарства от COVID-19 на Николаевщине не будут использоваться эффективно.