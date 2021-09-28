За прошедшие сутки России зафиксировали 852 летальных случаев от коронавируса. Это новый рекордный показатель в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

«Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум», — говорится в публикации.

Отмечается, что предыдущий максимум смертей от коронавирусной инфекции составлял 828, он был зарегистрирован 24 сентября.

В общем количестве в РФ насчитывается 205 531 летальный случай от COVID-19.

Напомним, вчера Николаевская область в рамках гуманитарной помощи от США получила 530 доз препарата «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab» для борьбы с коронавирусом. Сегодня их должны развезти по 9 больницам Николаева, Вознесенска и Первомайска.

Главврач «инфекционки» считает, что лекарства от COVID-19 на Николаевщине не будут использоваться эффективно.