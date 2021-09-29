Водитель микроавтобуса Mercedes, который попал в ДТП два дня назад на трассе «Николаев — Снигиревка», погиб сам и потерял жизни троих пассажиров, совершал перевозки без лицензии.

Этот факт выяснили журналисты «Суспільного».

Представитель Укртрансбезопасности сообщил, что микроавтобус не был занесен в базу лицензиатов.

— Хозяйственная деятельность, которая лицензируется, она может быть разной. Это могут быть внутренние перевозки пассажиров на такси, это могут быть внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ. Водитель не имел лицензии ни на один из видов пассажирских перевозок: ни внутренних, ни международных, ни регулярных, ни нерегулярных, — объяснил Андрей Ткачов.

Полиция открыла уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, из числа ехавших в маршрутке аварию не пережили четыре человека, в том числе несовершеннолетний.