Радсадовская, Нечаянская и Веснянская территориальные громады станут собственниками Николаевской районной больницы, расположенной в микрорайоне Варваровка.
Решение о передаче больницы приняли депутаты Николаевского райсовета на сессии 29 сентября, сообщается на сайте районного совета.
Проект решения о передаче больницы и имущества учреждения трем громадам депутаты поддержали единогласно — «за» проголосовали 40 представителей райсовета, присутствующих на сессии.
Ранее сообщалось, что Баштанский райсовет не поддержал выделение 700 тысяч гривен на ремонт приемного отделения многопрофильной больницы в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство».
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Радсадовская, Нечаянская и Веснянская территориальные громады станут собственниками Николаевской районной больницы, расположенной в микрорайоне Варваровка.
Решение о передаче больницы приняли депутаты Николаевского райсовета на сессии 29 сентября, сообщается на сайте районного совета.
Проект решения о передаче больницы и имущества учреждения трем громадам депутаты поддержали единогласно — «за» проголосовали 40 представителей райсовета, присутствующих на сессии.
Ранее сообщалось, что Баштанский райсовет не поддержал выделение 700 тысяч гривен на ремонт приемного отделения многопрофильной больницы в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство».
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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