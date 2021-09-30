Радсадовская, Нечаянская и Веснянская территориальные громады станут собственниками Николаевской районной больницы, расположенной в микрорайоне Варваровка.

Решение о передаче больницы приняли депутаты Николаевского райсовета на сессии 29 сентября, сообщается на сайте районного совета.

Проект решения о передаче больницы и имущества учреждения трем громадам депутаты поддержали единогласно — «за» проголосовали 40 представителей райсовета, присутствующих на сессии.

Ранее сообщалось, что Баштанский райсовет не поддержал выделение 700 тысяч гривен на ремонт приемного отделения многопрофильной больницы в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство».