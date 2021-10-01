Николаевская школа № 57 имени Тараса Шевченко четыре года осваивает дистанционное обучение на постоянной основе. На сегодняшний день 66 детей учатся в дистанционных классах, независимо от эпидемиологической ситуации.

Об этом в эфире «Украинского радио Николаев» рассказал директор общеобразовательной школы № 57 Андрей Малахов.

По словам руководителя школы, до 2021 года на дистанционной форме обучались примерно сорок детей из города Николаева. В Николаеве не было такой школы, поэтому они учились на базе киевских школ на платной основе.

–– По запросам родителей, которые поступали в управление образования, возникла необходимость создавать такую форму обучения. Это прописано в Законе «Об образовании»: родители могут выбирать форму обучения для своих детей, –– рассказал Андрей Малахов.

Директор подчеркнул, что дистанционную форму обучения чаще всего выбирают для детей, имеющих проблемы со здоровьем, находящихся за рубежом или тех, кто активно участвует в спортивных мероприятиях.

–– Школа уже 11-й год как перешла на электронные дневники и журналы. Каждый родитель может сразу же после окончания урока увидеть оценку, ребенок уже не может, как прежде, вырвать страницу из дневника, родители сразу все увидят, –– говорит Андрей Малахов.

По словам руководителя, проблемой является то, что не все еще знают о возможности учиться дистанционно. Кроме того, имеются проблемы и с материально-технической базой: не хватает скоростного интернета, нужны компьютеры и программное обеспечение, которое соответствовало бы современным требованиям. Но, по его словам, количество соискателей дистанционного образования постоянно растет.

Ранее сообщалось, что в николаевской школе № 57 имени Тараса Шевченко вводят дистанционные классы на постоянной основе.

Напомним, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко проанализировала результаты николаевских школьников на ВНО в этом году и пришла к выводу, что многие подростки показали посредственный результат на экзамене, потому что не видят смысла продолжать обучение в университетах.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Однако при этом две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.