Депутаты сняли с рассмотрения сессии Николаевского горсовета вопрос о предоставлении компании «Терра Юг» разрешения на составление проекта землеустройства по строительству стоянки для грузовых автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Обсуждаемый участок находится возле забора Нефтебазы вблизи пересечения улиц Космонавтов и Железнодорожной. Предложение о снятии вопроса с рассмотрения поступило от депутата Николая Карцева.

Ранее в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экологии, регулирования земельных отношений Николаевского горсовета, представитель «Терра-ЮГ» заверил, что их цель — убрать машины, разбросанные по всему району, в одно место. В итоге депутаты не смогли найти голосов для снятия проекта решения с рассмотрения до урегулирования конфликта с горожанами, также комиссия не нашла голосов для согласования проекта в первоначальном виде.

Кроме того, жители улицы Железнодорожной активно используют для своих нужд часть территории, на которой хотят строить отстойник, под складские помещения для хранения угля, а также там находятся сливные ямы для жидких бытовых отходов.

Отметим, что ранее категорически против соседства с отстойником для большегрузов выступили и жители микрорайона Матвеевка.

Как сообщалось, Служба автомобильных дорог закажет проект строительства отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.