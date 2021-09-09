Жители улицы Железнодорожной в Николаеве используют территорию, на которой компания «Терра Юг» хочет построить отстойник, для своих нужд.

Об этом написал депутат Николаевского городского совета от фракции «Партии Шария» Андрей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, «Терра Юг» планирует арендовать земельный участок площадью 15 тысяч м2 под строительство накопителя для фур, в связи с чем обратилась в городской совет за получением разрешения на изготовление проекта землеустройства.

— Поразительно, но «логистов» не смущает соседство с жилыми домами, пограничниками и ребятами из МЧС, которые совсем недавно заселились на территорию бывшей водной станции завода «Зоря»-«Машпроект». А ведь отстойник под крупногабаритный транспорт — это шум, пыль и загазованность воздуха, — написал Андрей Кучеренко.

Он добавил, что «Терра Юг», подавая документы в горсовет, прочертила линию поверх домов, «абсолютно наплевав на все нормы, в том числе и моральные».

Также он отметил, что жильцы рассказали ему, что активно используют для своих нужд часть территории, на которой хотят строить отстойник (на снимке обведена белым цветом), под складские помещения для хранения угля, а также там находятся сливные ямы для жидких бытовых отходов.

По мнению депутата, в данном районе нет мест под парковку транспорта. Он считает, что компания хочет создать невыносимые условия для жизни людей. Андрей Кучеренко добавил, что на данный момент ситуация со скоплением большегрузов на Космонавтов и Железнодорожной разрешилась, а местных жителей пока все устраивает.

— Абсолютно очевидно, что для людей хотят создать невыносимые условия для жизни, что в конечном итоге приведет к их выселению. Представитель «Терра Юг» не смог ответить на мой вопрос, на какое количество фур будет рассчитан отстойник, как логистическая компания может этого не знать? Бред о том, что строительство отстойника освободит ул. Космонавтов и ул. Железнодорожную от паркующихся фур даже комментировать не хочется. Патрульная полиция, в этом вопросе, хорошо выполняет свои обязанности. После перекрытия переезда мы постоянно мониторим ситуацию и нареканий нет, — добавил он.

Напомним, что летом 2020 года жители Железнодорожной и Космонавтов заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Люди требуовали решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Они жаловались на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Андрей Кучеренко также вспомнил о планах компании Bunge строить отстойник неподалеку, отметив, что предприятие отказалось от этой идеи из-за отказа жителей.

— А коллегам, которые пытались предложить «Терра Юг» альтернативу в виде земельного участка 2,4 гектара, от которого отказалась Bunge, я напомню. Компания Bunge была вынуждена отказаться от этого участка, потому что местные жители выступают категорически против любых отстойников рядом с их домами. Если будет нужно — будем раздавать таблетки для памяти, — резюмировал депутат.

Напомним, что 8 сентября вопрос о строительстве накопителя рассматривали на земельной комиссии горсовета. В итоге депутаты не смогли найти голосов для снятия проекта решения с рассмотрения до урегулирования конфликта с горожанами, также комиссия не нашла голосов для согласования проекта в первоначальном виде. Теперь данный вопрос рассмотрит сессия горсовета.

Отметим, что ранее категорически против соседства с отстойником для большегрузов выступили и жители микрорайона Матвеевка.

Как сообщалось, Служба автомобильных дорог закажет проект строительства отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Тендер пройдет по упрощенной процедуре. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

По мнению матвеевцев, эта территория является перспективной под жилую застройку, лучше такие объекты строить в промышленной зоне. Также матвеевцы пообещали «войну», если отстойник все-таки начнут строить.

Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.



