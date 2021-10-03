В ночь с субботы на воскресенье в селе Пересадкова под Николаевом фура прогнула понтонный мост к воде, заблокировав движение.

Об этом пишут в группе «ДТП и дороги Николаева».

Водитель Mercedes принял решение прокатить по мосту, однако не рассчитыл его устойчивость и наклонил опору на один бок, закрыв этот путь для других машин.

Напомним, предудыщий похожий инцидент на этому мосту произошел в начале сентября.