В ночь с субботы на воскресенье в селе Пересадкова под Николаевом фура прогнула понтонный мост к воде, заблокировав движение.
Об этом пишут в группе «ДТП и дороги Николаева».
Водитель Mercedes принял решение прокатить по мосту, однако не рассчитыл его устойчивость и наклонил опору на один бок, закрыв этот путь для других машин.
Напомним, предудыщий похожий инцидент на этому мосту произошел в начале сентября.
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В ночь с субботы на воскресенье в селе Пересадкова под Николаевом фура прогнула понтонный мост к воде, заблокировав движение.
Об этом пишут в группе «ДТП и дороги Николаева».
Водитель Mercedes принял решение прокатить по мосту, однако не рассчитыл его устойчивость и наклонил опору на один бок, закрыв этот путь для других машин.
Напомним, предудыщий похожий инцидент на этому мосту произошел в начале сентября.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа