Жительница Николаева вместе с бандой, которые два месяц держали в плену ее мужа из Греции и его племянника, пыткам выбили у иностранца 6 элитных квартир в Одессе и 20 миллионов гривен.

Об этом рассказал прокурор Малиновской окружной прокуратуры Одессы Александр Атаманенко, пишет ТСН.

По версии следствия, женщина организовала похищение своего сожителя — гражданина Греции. Два месяца его вместе с племянником держали в плену и пыткам выбили 6 элитных квартир в Одессе и 20 миллионов гривен.

— Они меня сильно били по лицу, глазам, животу. Третий мужчина меня душил. Я думал, что умру. Николасу на моих глазах они прикладывали утюг. Чтобы отдал деньги, – говорит пострадавший Апостол Апостолос.

Николас отмечает, что за похищением и пытками стоит его гражданская жена: «Она была единственным человеком, который знал мое финансовое положение. И те мафиози, которые были вместе с ней, не могли знать всех деталей».

Супруги познакомились пять лет назад в Греции. Виктория родила Николасу сына, поэтому он купил ей дом и бизнес в Николаеве, а также ежемесячно давал деньги и периодически приезжал. Однако зимой они поссорились из-за чего Николас уехал и сказал, что больше не вернется. После чего Виктория позвонила и попросила его о встрече в Одессе.

— Да отметила, чтобы присутствовал его племянник, также гражданин Греции. Заманила его в одну из квартир, где на их было совершено разбойное нападение, – говорит прокурор Малиновской окружной прокуратуры Одессы Александр Атаманенко.

В квартире иностранцев ждали бандиты, которые скрутили их и отвезли в Николаев – в дом, который Николас купил своей возлюбленной. Пострадавших месяц держали в подвале и пытали. Под давлением мужчина отдал Виктории 6 квартир в Одессе и более 20 миллионов гривен.

По словам следователей, именно девушка была инициатором нападения и нашла исполнителей – представителей одесского криминалитета. Она присутствовала на «допросах» и переводила требования.

— Она непосредственно требовала, когда в комнате дома не присутствовали другие члены группировки, требовала денежные средства, непосредственно участвовала в снятии денежных средств со счетов, а также, именно на нее переоформлено было недвижимое имущество», – говорит прокурор Александр Атаманенко.

Злоумышленников нашли после того, как в полицию с заявлением об исчезновении обратились их родные из Греции, поскольку те не выходили на связь.

Женщина и банду взяли под стражей. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Виктория категорически отрицала свое участие и настаивала, что она также жертва. По ее словам, бандиты вышли на нее и под давлением заставили быть переводчицей процесса, дать всю информацию о муже. Всем участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что по ходатайству прокуроров Малиновской окружной прокуратуры в Одессе взяли под стражу четырех членов преступной группы, подозреваемых в заточении двух иностранцев, пытках и вымогательстве.