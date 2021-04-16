По ходатайству прокуроров Малиновской окружной прокуратуры в Одессе взяли под стражу четырех членов преступной группы, подозреваемых в заточении двух иностранцев, пытках и вымогательстве.

Об этом пишет пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Как известно, 35-летняя жительница Николаева, гражданская супруга одного из потерпевших, заманила мужа и его племянника в квартиру, где их ждали участники преступной группы. Зная о материальном положении мужчины, женщина в сговоре со знакомыми организовала его похищение и пытки, чтобы завладеть его имуществом.

Злоумышленники более двух месяцев удерживали в квартире 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника. Их пытали утюгом, угрожали огнестрельным оружием и осуществляли моральное давление. В результате насильственных действий потерпевший передал преступникам 600 тысяч евро и право собственности на 6 квартир в элитных районах Одессы.

Преступников подозревают по части 2 статьи 146, части 2 статьи 127 и части 2 статьи 189.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области.

Напомним, ночью 15 апреля во дворе дома по улице Декабристов в Николаеве неизвестный расстрелял мужчину и скрылся на автомобиле.