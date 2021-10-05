Киевская судья Светлана К в состоянии алкогольного опьянения в последний момент обогнула пешехода и разбила авто об столб. Единственную меру, которую приняли в отношении нее, это штраф в 850 гривен, которым остался недоволен ее адвокат.

Об этом передает Watchers Media.

Столичный Оболонский райсуд назначил нарушительнице 850 гривен по административной статье о повреждении улицы. Согласно позиции стороны защиты, у женщины образовались технические проблемы с машиной, которые и стали причиной ДТП.

После оглашения приговора юрист Светланы К пообещал обжаловать штраф, назвав его несправедливым. При этом, суд не стал рассматривать протокол об управлении машиной в пьяном состоянии.

Замначальника патрульной полиции объяснил, что его не удалось составить, так как Светлана К после аварии взяла больничный, а потом уехала в отпуск.

Напомним, детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.