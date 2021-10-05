Сегодня, 5 октября, в связи с погодными условиями опустили крупнейший флаг Николаевщины.

Об этом уведомляют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

По информации Николаевского гидрометеорологического центра в ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается повышение скорости воздуха до 15-20 м/с.

Поэтому государственный флаг Украины, расположенный в сквере «Юных героев», приспустили до улучшения погодных условий.

Напомним, что в сквере «Юных героев» Николаева установили 72-метровый флагшток и торжественно подняли на нём флаг Украины. Общая стоимость установки стелы с флагом и реконструкции сквера составила15 миллионов гривен, из которых 5 миллионов гривен – средства городского бюджета, 5 миллионов гривен – средства областного бюджета и 5 миллионов гривен – средства госбюджета.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда был внесен проект по установке флагштока, указывалось, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.