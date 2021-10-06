Возле села Калиновка Воскресенского поселкового совета может появится песчаный карьер. Проект решения о предоставлении права пользования недрами с целью разведки и добычи песка депутаты рассмотрят на ближайшей сессии.
Об этом в соцсети Facebook сообщила жительница села Анна Вернык.
В документе указывается, что планируется предоставить участок за пределами села Калиновка в пользование ООО «Калиновский песчаный карьер» с целью геологического изучения, разработки месторождений песка.
– Приветствую, Калиновка, до карьера остался один шаг. Уже есть проект решения на сайте. Осталось утвердить, – написала Анна Вернык.
Вопрос рассмотрят на заседании сессии, которая запланирована на 13 октября.
Напомним, что в прошлом году подобный вопрос уже поднимался. Тогда местные жители выступили против, считая, что это может привести к непоправимым экологическим последствиям.
Ранее сообщалось, что власти села в Ольшанской ТГ Николаевщины без ведома жителей разрешили предпринимателям исследовать недры.
Кроме того, в Вознесенском районе фирме «Возтрансагроинвест» могут отдать 43 гектара под новый песчаный карьер в 500 метрах от жилых домов.
Напомним, ранее в Николаевской области правоохранители пресекли незаконную добычу песка с территории Коларовского карьера.
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Возле села Калиновка Воскресенского поселкового совета может появится песчаный карьер. Проект решения о предоставлении права пользования недрами с целью разведки и добычи песка депутаты рассмотрят на ближайшей сессии.
Об этом в соцсети Facebook сообщила жительница села Анна Вернык.
В документе указывается, что планируется предоставить участок за пределами села Калиновка в пользование ООО «Калиновский песчаный карьер» с целью геологического изучения, разработки месторождений песка.
– Приветствую, Калиновка, до карьера остался один шаг. Уже есть проект решения на сайте. Осталось утвердить, – написала Анна Вернык.
Вопрос рассмотрят на заседании сессии, которая запланирована на 13 октября.
Напомним, что в прошлом году подобный вопрос уже поднимался. Тогда местные жители выступили против, считая, что это может привести к непоправимым экологическим последствиям.
Ранее сообщалось, что власти села в Ольшанской ТГ Николаевщины без ведома жителей разрешили предпринимателям исследовать недры.
Кроме того, в Вознесенском районе фирме «Возтрансагроинвест» могут отдать 43 гектара под новый песчаный карьер в 500 метрах от жилых домов.
Напомним, ранее в Николаевской области правоохранители пресекли незаконную добычу песка с территории Коларовского карьера.