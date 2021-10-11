Умер директор николаевского филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Юрий Мизецкий.
Причиной смерти многолетнего директора филиала стало коронавирусное заболевание.
Филиал КРТТ осуществляет строительство, эксплуатацию, модернизацию технических средств радиовещания, телевидения, радиорелейной связи, организацию передачи цифровых потоков, предоставляет услуги связи.
Напомним, что 3 октября умер николаевский журналист Олег Криницкий.
Ранее стало известно, что умер директор Центра изучения общественного мнения «Наваль-Эксперт», член оргкомитета общегородской программы «Человек года. Горожанин года» Леонид Прокофьевич Белоконь.
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Умер директор николаевского филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Юрий Мизецкий.
Причиной смерти многолетнего директора филиала стало коронавирусное заболевание.
Филиал КРТТ осуществляет строительство, эксплуатацию, модернизацию технических средств радиовещания, телевидения, радиорелейной связи, организацию передачи цифровых потоков, предоставляет услуги связи.
Напомним, что 3 октября умер николаевский журналист Олег Криницкий.
Ранее стало известно, что умер директор Центра изучения общественного мнения «Наваль-Эксперт», член оргкомитета общегородской программы «Человек года. Горожанин года» Леонид Прокофьевич Белоконь.