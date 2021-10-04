3 октября умер николаевский журналист Олег Криницкий. О причинах смерти не сообщается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

«Это был очень умный и эрудированный журналист. В последние годы он был на пенсии, занимался разведением винограда и других ягод. Как он любил свое дело!!! Просто Ваввввввв. Спи спокойно Друг...», — написал он.