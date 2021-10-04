3 октября умер николаевский журналист Олег Криницкий. О причинах смерти не сообщается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.
«Это был очень умный и эрудированный журналист. В последние годы он был на пенсии, занимался разведением винограда и других ягод. Как он любил свое дело!!! Просто Ваввввввв. Спи спокойно Друг...», — написал он.
Ранее стало известно, что умер директор Центра изучения общественного мнения «Наваль-Эксперт», член оргкомитета общегородской программы «Человек года. Горожанин года» Леонид Прокофьевич Белоконь.
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3 октября умер николаевский журналист Олег Криницкий. О причинах смерти не сообщается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.
«Это был очень умный и эрудированный журналист. В последние годы он был на пенсии, занимался разведением винограда и других ягод. Как он любил свое дело!!! Просто Ваввввввв. Спи спокойно Друг...», — написал он.
Ранее стало известно, что умер директор Центра изучения общественного мнения «Наваль-Эксперт», член оргкомитета общегородской программы «Человек года. Горожанин года» Леонид Прокофьевич Белоконь.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа