Умер директор Центра изучения общественного мнения «Наваль-Эксперт», член оргкомитета общегородской программы «Человек года. Горожанин года» Леонид Прокофьевич Белоконь.

Об этом вчера, 1 октября, сообщили в Центральной городской библиотеке им. Кропивницкого.

«Взвешенный в каждом слове, тактичный, толерантный человек, высококлассный специалист социологического дела, дипломат, интеллигент в самом высоком смысле этого понятия, Леонид Прокофьевич был еще и большим знатоком культуры и литературы, хорошо знал и поддерживал творчество николаевских литераторов, книгоиздателей, художников, музыкантов. С Леонидом Прокофьевичем всегда было надежно, спокойно. Не было ни одной ситуации, из которой бы он не нашел выхода. Кроме единственной — ухода в мир иной... Это невосполнимая потеря для города, друзей и культурной общности. Скорбим, помним, сочувствуем родным и близким», — отметили в библиотеке.