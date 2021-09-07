Во вторник, 7 сентября, из жизни ушел известный николаевский историк, археолог, педагог, кандидат исторических наук, доцент, лауреат премии имени Николая Аркаса Игорь Александрович Смирнов.

Об этом сообщили в отделе охраны культурного наследия управления по вопросам культуры Николаевского горсовета.

— Каждый из перечисленных выше эпитетов Игорь Александрович зарабатывал неутомимой кропотливой работой и неуемной жаждой новых знаний. Только представьте, сколько сил и энергии стоит за цитатами о нем: «автор более 80 научных и научно-методических публикаций», «прошел путь от простого рабочего-школьника до руководителю участка Ольвийской экспедиции и руководителя практик многих экспедиций», «от лаборанта до доцента кафедры всемирной истории и археологии»... Игорь Александрович всегда имел в кармане несколько шуток. За это его просто обожали студенты. А их за годы преподавания в институте имени Сухомлинского (ранее — имени Белинского) было немало и каждый имеет свои воспоминания о любимом учителе, — говорится в сообщении.