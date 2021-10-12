Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал «новый подход» для вакцинации от COVID-19 тех, кто не желает ее проходить. Он предложил прививать таких людей во время сна.

Об этом пишет РБК-Украина.

— Я знаю, что многие все еще не хотят (прививаться, — прим.). Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся (к ним, — прим.) домой и сделаем прививки (пока, — прим.) они спят, — сказал Родриго Дутерте.

В свою очередь он также обратился к населению с требованием придерживаться масочного режима и социальной дистанции, «поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике».

По последним данным, в стране уже ввели почти 50 миллионов доз различных вакцин от COVID-19.

В частности, иммунизацию прошли более 23 миллионов человек, однако власти планируют привить к концу этого года до 70 миллионов человек.

Напомним, в начале сентября городской голова Ивано-Франковска в шутку пообещал первой забеременевшей после COVID-вакцинации местной жительнице 100 тысяч гривен премии.