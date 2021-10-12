Николаевцы обеспокоены повышенным уровнем загрязнения воздуха в Корабельном и Центральном районах.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Виктория Шалухина опубликовала данные экологического чат-бота, который показывает информацию о загрязнении. Согласно данным замеров на станции по улице Ольшанцев, 75, индекс качества воздуха достиг 159 - этот показатель относится к категории «вредного».

Индекс качества воздуха достиг "очень вредного" для человека уровня по улице Силикатная, 260. По данным общественного мониторинга качества воздуха Украине EcoCity, в этом районе зафиксирован показатель 216.

– Мы должны видеть, как ухудшается экологическая обстановка и требовать от власти необходимой реакции, – уверена Виктория Шалухина.

Напомним, что издание Forbes обновило свой рейтинг городов Украины, приспособленных для нужд предпринимателей. Николаев занял 27 позицию, хотя еще год назад был на 23.

Ранее сообщалось, что под стенами городского совета прошел митинг «За экологические права и климатическую политику Николаева», который стал частью всеукраинской акции.