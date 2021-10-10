Издание Forbes обновило свой рейтинг городов Украины, приспособленных для нужд предпринимателей. Николаев занял 27 позицию, хотя еще год назад был на 23.
Список опубликован на сайте издания.
Рейтинг составляли по 10 параметрам, по каждому из которых город может набрать 100 баллов.
Суммарно Николаев набрал 483 балла, которые вывели его на 27 место в Украине по версии Forbes. На такую оценку повлияло наличие в городе 3 университетов, входящих в топ 100 в стране, 33% одобрение развития Николаева среди горожан и средняя зарплата в 13 тысяч 362 гривны.
При этом, больше всего очков город набрал в разделе «Деловая активность» — 63. К примеру, в Виннице этот индекс держится на уровне 62, а в Одессе — 73.
Соседние регионы расположились выше, Херсон на 24 месте, Одессе немного не хватило до попадания в первую десятку, она на 11 месте.
Как сообщалось, Николаев — в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.
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Издание Forbes обновило свой рейтинг городов Украины, приспособленных для нужд предпринимателей. Николаев занял 27 позицию, хотя еще год назад был на 23.
Список опубликован на сайте издания.
Рейтинг составляли по 10 параметрам, по каждому из которых город может набрать 100 баллов.
Суммарно Николаев набрал 483 балла, которые вывели его на 27 место в Украине по версии Forbes. На такую оценку повлияло наличие в городе 3 университетов, входящих в топ 100 в стране, 33% одобрение развития Николаева среди горожан и средняя зарплата в 13 тысяч 362 гривны.
При этом, больше всего очков город набрал в разделе «Деловая активность» — 63. К примеру, в Виннице этот индекс держится на уровне 62, а в Одессе — 73.
Соседние регионы расположились выше, Херсон на 24 месте, Одессе немного не хватило до попадания в первую десятку, она на 11 месте.
Как сообщалось, Николаев — в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.