Издание Forbes обновило свой рейтинг городов Украины, приспособленных для нужд предпринимателей. Николаев занял 27 позицию, хотя еще год назад был на 23.

Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг составляли по 10 параметрам, по каждому из которых город может набрать 100 баллов.

Критерий «Прозрачность городской власти» рассчитан на основе рейтинга Transparent Cities, составленного Transparency International Ukraine, который учитывает показатели прозрачности городской власти в 14 сферах. Критерий «Деловая активность» рассчитан на основе удельного количества предприятий и физических лиц – предпринимателей, а также количества предприятий в списке 100 крупнейших частных компаний Украины. Критерий «Региональный Doing Business» рассчитан на основе рейтинга BRDO, который оценивает легкость создания предприятия, получения разрешений на строительство, оформления земельного участка, присоединения к электросетям, а также уплату местных налогов и электронные сервисы. Критерий «Покупательная способность» рассчитан на основе средней заработной платы штатных работников во II квартале 2021 года и удельного объема реализации физическими лицами – предпринимателями. Критерий «Транспортное сообщение» рассчитан на основе качества автодорог, наличия аэропортов или расстояния до них, их пассажирооборота, наличия и грузооборота водного транспорта, интенсивности пассажирских железнодорожных перевозок, работы в городе популярных сетевых служб такси. Критерий «Безопасность» рассчитан на основе удельного количества ограблений и разбоев, мошенничества и общего уровня преступности. Критерий также учитывает уровень раскрытия преступлений, качество отчетности о показателях преступности и уровень геополитической безопасности. Критерий «Образование» рассчитан на основе удельного количества высших учебных заведений, их консолидированного рейтинга, составленного сайтом osvita.ua на основе рейтингов топ‑200, Scopus и среднего балла ВНО для абитуриентов, а также на основе удельного количества школ в топ‑100 по результатам прохождения ВНО в 2020 году. За 100 баллов принят лучший показатель среди городов Украины. Критерий «Готовность к пандемии» рассчитан на основе процента населения, привитого двумя дозами вакцины, количества пунктов прививок, количества отгруженных вакцин, уровня заболеваемости, охвата тестированием, загруженности коек с кислородом и динамики уровня госпитализаций. Критерий «Миграционная привлекательность» оценивает миграционный прирост населения и темпы ввода нового жилья в эксплуатацию. Критерий «Экологическая ситуация» учитывает показатели загрязненности воздуха, воды, количество выбросов в атмосферу от стационарных источников, образования отходов I–III классов опасности, радиационного загрязнения и затрат на природоохранные мероприятия.

Суммарно Николаев набрал 483 балла, которые вывели его на 27 место в Украине по версии Forbes. На такую оценку повлияло наличие в городе 3 университетов, входящих в топ 100 в стране, 33% одобрение развития Николаева среди горожан и средняя зарплата в 13 тысяч 362 гривны.

При этом, больше всего очков город набрал в разделе «Деловая активность» — 63. К примеру, в Виннице этот индекс держится на уровне 62, а в Одессе — 73.

Соседние регионы расположились выше, Херсон на 24 месте, Одессе немного не хватило до попадания в первую десятку, она на 11 месте.

Как сообщалось, Николаев — в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.