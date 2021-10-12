Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины утвердил запрет на использование родентицидов не биологического происхождения.

Об этом сообщается на сайте Херсонского областного совета.

Указано, что по инициативе его главы Александра Самойленко провели совещание в Zoom касательно ситуации с гибелью краснокнижных и других птиц и животных на территории Херсонской области.

До этого состоялось совещание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины, по результатам которой на территории Херсонской области в пределах 40-километровой зоны биосферного заповедника «Аскания-Нова» запретили применение указанного вида отравы для грызунов.

По информации директора биосферного заповедника Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12000 журавлей и 7000 жеребцов, но кормятся они за его пределами, в 40-километровой зоне. Это территория, на которой работают многие агропредприятия и фермеры.

В связи с этим аграрии должны быть осмотрительными во время борьбы с грызунами и не нарушать технологию внесения ядохимикатов. Более того, каждый фермер должен убедиться, что использует родентициды биологического происхождения. Препараты на основе таких действующих веществ как бродифакум, а теперь еще и бромадиолон и флокумафен запрещены в радиусе 40 километров от «Аскании-Новой».

Правоохранители обязуются контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений начинать уголовные производства.

Напомним, в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.

В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.