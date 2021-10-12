Жителя Николаева, который в подъезде дома по улице Южной угрожал парню ножом и забрал у него телефон, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружной прокуратуры города Николаева.

Так, в октябре прошлого года ранее судимый 33-летний мужчина в подъезде многоэтажного дома, угрожая ножом несовершеннолетнему, выхватил из его руки мобильный телефон.

Рассмотрев все материалы дела, Ленинский районный суд Николаева вынес обвинительный приговор обвиняемому. Злоумышленник признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что николаевца, который незаконно оформлял на других людей кредиты и снимал деньги с карточек, посадили на год в тюрьму.