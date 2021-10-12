Николаевца, который незаконно оформлял на других людей кредиты и снимал деньги с карточек, посадили на год в тюрьму.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

28-летний николаевец в течение ноября 2018 года незаконно получал доступ к индивидуальным налоговым номерам, банковским картам и телефонам граждан. После чего оформлял на них онлайн-кредиты, а после снимал с их банковских карточек начисленные средства. Некоторым гражданам он возвращал незначительную часть кредитных средств. По делу признано потерпевшими восемь человек, сумма ущерба составила около 27 тысяч гривен.

При назначении наказания, суд учел факт, что по приговору суда в другом уголовном производстве, обвиняемый не уплатил штраф в сумме 1700 гривен. Поэтому постановлением Центрального районного суда Николаева неуплаченная сумму была заменена на 100 часов общественных работ. Кроме этого, судом учтено, что обвиняемый длительное время не появлялся в судебных заседаниях и был объявлен в розыск.

С учетом всех обстоятельств дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы, а также взыскать с него в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда по 1000 гривен каждому.

Напомним, что Государственная налоговая служба рассказывает о преступниках, которые маскируются должностными лицами ГНС и требуют от николаевских предпринимателей уплаты несуществующих налогов.