Жители поселка Веселиново Вознесенского района анонсировали проведение акции протеста. Люди снова требуют отремонтировать дороги Т-15-06 и Р-55, которые находятся в аварийном состоянии.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Веселинівщина проти бездоріжжя».

Местные жители заверяют, что акция будет мирной, ее планируют провести в субботу, 16 октября. Начало акции – 10:00.

– Ждем представителей Николаевской облгосадминистрации и Службы автомобильных дорог в Николаевской области, – отмечают организаторы.

Стоит напомнить, что 17 сентября люди уже выходили на подобную акцию, по результатам которой составили заявление на имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

После этого, в Службе автомобильных дорог Николаевской области пообещали жителям поселка частично отремонтировать дороги. Их заверили, что в пределах поселка будут выполнены дорожно-ремонтные работы с использованием асфальтогранулята. Кроме того, уже начаты ремонтные работы на трасе Т15-06 (Николаев– Доманевка–Березки), от села Степовое до пересечения с автодорогой Р-55 (Одесса-Вознесенск-Новый Буг).