В Службе автомобильных дорог Николаевской области пообещали жителям поселка Веселиново Вознесенского района частично отремонтировать дороги.

Об этом говорится в письме к представителям громады, размещенном в Facebook-группе «Веселинівщина проти бездоріжжя».

Напомним, что 17 сентября в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог Р55 (Одесса–Вознесенск–Новый Буг) и Т15-06 (Николаев–Доманевка­–Березки). По результатам акции участники составили заявление на имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

В Службе автодорог отметили, что по причине многочисленных обращений местных жителей, в пределах поселка будут выполнены дорожно-ремонтные работы с использованием асфальтогранулята.

Кроме того, уже начаты ремонтные работы на трасе Т15-06 (Николаев– Доманевка–Березки), от села Степовое до пересечения с автодорогой Р-55 (Одесса-Вознесенск-Новый Буг).

Ранее сообщалось, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны. Соответствующий тендер объявила Служба автомобильных дорог в Николаевской области, свидетельствуют данные системы ProZorro.

Напомним, что на Николаевщине для ремонта 14 километров трассы Р-75 за 343 миллиона гривен привлекли субподрядчика.