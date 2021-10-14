Жителей Николаевской области приглашают присоединиться к созданию карты веломаршрутов Украины, которая станет частью Стратегии развития велосипедного движения станы.

Об этом сообщается в группе «Veloruh Mykolaiv» в Facebook.

Так, в Украине приступил к разработке карты велосипедных маршрутов и приглашают присоединиться к ее созданию велосипедные организации, велоактивистов и велотуристов из всех областей. Карта велосипедных маршрутов создается в рамках проекта «Безопасность движения для Украины.

– Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи для сбора данных, чтобы сделать карту полной и включить максимум актуальной информации об имеющихся веломаршрутах, объектах туристического интереса и мест для отдыха велотуристов, – говорится в сообщении представителей общественной организации «U-Cycle».

Любителей двухколёсных просят вносить на карту данные (или просто сообщать информацию) о расположении велоинфраструктуры и объектов туристической привлекательности. Для того, чтобы принято участие в проекте, необходимо заполнить заявку.

Напомним, что в Николаеве планируют отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская к весне 2022 года.

Как известно, в сентябре 2021 года начались работы по нанесению велосипедной разметки на улице Большая Морская от парка Народный сад через улицу Соборную к Ингульскому спуску. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях приостановили реализацию проекта.