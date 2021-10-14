В Николаевской области возле села Степковка в полезащитной лесополосе спилили 65 акаций и дубов. Ущерб природе составил 564 тысячи 845 гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В инспекции рассказали, что было спилено 65 деревьев породы дуб, клен и акация. С целью проведения расследования этого факта, установления лиц и привлечения их к ответственности, в Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области направлено заявление о преступлении.

– В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частями 1 и 4 ст. 246 Уголовного Кодекса Украины - незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившие существенный вред, – подчеркнули в экоинспекции.

Ранее сообщалось, что в поле на Николаевщине неизвестные подожгли стерню. Госэкоинспекция обратилась в полицию из-за поврежденных огнём деревьев.

Напомним, что в Николаеве на 1-й Слободской неизвестные уничтожили 3 дерева и 2 куста. Экоинспекторы насчитали 11,2 тысячи гривен ущерба.