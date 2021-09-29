В Николаеве на 1-й Слободской неизвестные уничтожили 3 дерева и 2 куста. Экоинспекторы насчитали 11,2 тысячи гривен ущерба.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в соцсети Facebook.

Так, зафиксировано уничтожение 2 деревьев породы «Тополь», 1 дерева породы «Ясень», 2 кустов породы «Крушина».

— Если вы видите факт удаления деревьев, не ждите, пока деревья будут уничтожены. В таком случае очень трудно установить личность нарушителя, если деревья были удалены незаконно. Для установления факта законности проведения работ сразу вызывайте наряд патрульной полиции по номеру 102 или обращайтесь к ГЭИ Юго-Западного округа», — просят инспекторы и уточняяют, что звонить можно на «горячую линию» по номеру +38 (0512) 53-58-42.

Напомним, в мае пивной магазин по Центральному проспекту Николаева спилил до середины ствола деревья, которые растут перед его фасадом, чтобы открыть обзор на вывеску заведения.