В Николаеве на 1-й Слободской неизвестные уничтожили 3 дерева и 2 куста. Экоинспекторы насчитали 11,2 тысячи гривен ущерба.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в соцсети Facebook.
Так, зафиксировано уничтожение 2 деревьев породы «Тополь», 1 дерева породы «Ясень», 2 кустов породы «Крушина».
— Если вы видите факт удаления деревьев, не ждите, пока деревья будут уничтожены. В таком случае очень трудно установить личность нарушителя, если деревья были удалены незаконно. Для установления факта законности проведения работ сразу вызывайте наряд патрульной полиции по номеру 102 или обращайтесь к ГЭИ Юго-Западного округа», — просят инспекторы и уточняяют, что звонить можно на «горячую линию» по номеру +38 (0512) 53-58-42.
Напомним, в мае пивной магазин по Центральному проспекту Николаева спилил до середины ствола деревья, которые растут перед его фасадом, чтобы открыть обзор на вывеску заведения.
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В Николаеве на 1-й Слободской неизвестные уничтожили 3 дерева и 2 куста. Экоинспекторы насчитали 11,2 тысячи гривен ущерба.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в соцсети Facebook.
Так, зафиксировано уничтожение 2 деревьев породы «Тополь», 1 дерева породы «Ясень», 2 кустов породы «Крушина».
— Если вы видите факт удаления деревьев, не ждите, пока деревья будут уничтожены. В таком случае очень трудно установить личность нарушителя, если деревья были удалены незаконно. Для установления факта законности проведения работ сразу вызывайте наряд патрульной полиции по номеру 102 или обращайтесь к ГЭИ Юго-Западного округа», — просят инспекторы и уточняяют, что звонить можно на «горячую линию» по номеру +38 (0512) 53-58-42.
Напомним, в мае пивной магазин по Центральному проспекту Николаева спилил до середины ствола деревья, которые растут перед его фасадом, чтобы открыть обзор на вывеску заведения.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа