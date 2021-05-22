Пивной магазин по Центральному проспекту Николаева спилил до середины ствола деревья, которые растут перед его фасадом, чтобы открыть обзор на вывеску заведения.

Об этом сообщил журналист Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

Известно, что магазин готовится открыть херсонская сеть. Позже руководство Южной Степной Пивоварни «Дрофа» прокомментировало инцидент. Предприниматели говорят, что провели «санитарную обрезку деревьев, чтобы привести их к общему виду». Деревья в свою очередь на балансе города не содержатся.

Осенью на их месте, по словам учредителя, планируется высадка новых голубых елей. Кроме этого, предприниматели обещают провести субботник и позаботиться не только об этой клумбе.

— Хотели убрать и посадить новые, красивые. Спецы посоветовали осенью, вторая половина. При жаре лучше не садить. Сейчас привели к общей форме, — рассказал учредитель.

Напомним, ранее в Галициново вырубили молодые деревья — предприятие утверждает, что все в рамках закона.