В результате поджога стерни в поле на Николаевщине огонь уничтожил здоровые деревья и кусты в лесополосах.
Чтобы установить причастных к правонарушению и привлечь их к ответственности, Госэкоинспекция Юго-Западного округа обратилась в полицию, сообщают в ведомстве.
Указывается, что поджог стерни на полях зафиксировали возле села Ясная Поляна Ольшанской территориальной общины.
— По результатам проведенного обследования установлен факт повреждения огнем деревьев и кустов двух полезащитных лесных полос, одной – шириной 17 метров и длиной 970 метров и второй – в ширину 24 метра и длиной 1520 метров, – сказано в сообщении.
В Госэкоинспекции также напомнили, что выжигание стерни без соблюдения соответствующего порядка влечет наложение штрафа:
Напомним, что в Николаевской области в четверг, 29 июля, на сельскохозяйственном поле горела пшеница на площади 20 гектаров.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
В результате поджога стерни в поле на Николаевщине огонь уничтожил здоровые деревья и кусты в лесополосах.
Чтобы установить причастных к правонарушению и привлечь их к ответственности, Госэкоинспекция Юго-Западного округа обратилась в полицию, сообщают в ведомстве.
Указывается, что поджог стерни на полях зафиксировали возле села Ясная Поляна Ольшанской территориальной общины.
— По результатам проведенного обследования установлен факт повреждения огнем деревьев и кустов двух полезащитных лесных полос, одной – шириной 17 метров и длиной 970 метров и второй – в ширину 24 метра и длиной 1520 метров, – сказано в сообщении.
В Госэкоинспекции также напомнили, что выжигание стерни без соблюдения соответствующего порядка влечет наложение штрафа:
Напомним, что в Николаевской области в четверг, 29 июля, на сельскохозяйственном поле горела пшеница на площади 20 гектаров.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа