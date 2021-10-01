В результате поджога стерни в поле на Николаевщине огонь уничтожил здоровые деревья и кусты в лесополосах.

Чтобы установить причастных к правонарушению и привлечь их к ответственности, Госэкоинспекция Юго-Западного округа обратилась в полицию, сообщают в ведомстве.

Указывается, что поджог стерни на полях зафиксировали возле села Ясная Поляна Ольшанской территориальной общины.

— По результатам проведенного обследования установлен факт повреждения огнем деревьев и кустов двух полезащитных лесных полос, одной – шириной 17 метров и длиной 970 метров и второй – в ширину 24 метра и длиной 1520 метров, – сказано в сообщении.

В Госэкоинспекции также напомнили, что выжигание стерни без соблюдения соответствующего порядка влечет наложение штрафа:

на граждан – от 170 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 гривен до 6 120 гривен);

на должностных лиц – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15 300 гривен до 21 420 гривен).

Напомним, что в Николаевской области в четверг, 29 июля, на сельскохозяйственном поле горела пшеница на площади 20 гектаров.