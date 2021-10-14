14 октября в Каштановом сквере Николаева прошла уже традиционная выставка собак «Счастье не имеет породы», на которой горожане могли забрать себе питомца.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Отмечается, что все собаки сегодня живут на территории коммунального предприятия «Центр защиты животных», а волонтеры, организовавшие выставку, предоставляли всю информацию, чтобы людям было проще найти общий язык с новым членом семьи. Вместе с тем, они присматривались к потенциальным хозяевам, чтобы убедиться, что животному в новом доме было хорошо.

— Самое главное требование — это любить животное. Мы не для того их спасаем, чтобы отдать человеку, который будет издеваться, не будет кормить или ухаживать. При передаче собаки консультирует ветеринарный врач в обязательном порядке, кинолог рассказывает, как себя с ней вести и какие манипуляции в дальнейшем нужно делать, — рассказала член совета зоозащитной организации «Феникс» Эльмира Галущенко.

Выставки проходят в Николаеве последние 2 года. За это время найти добрые руки удалось для 300 собак. Пополнить эту статистику можно, придя на выставку в пятницу с 12 до 16 часов в Каштановый сквер.

Напомним, что летом в Николаеве открыли информационно-консультационный центр для пристройства животных.