Из всех регионов Украины, больше всего преступлений на душу населения приходится в Николаеве. На каждые 10 тысяч горожан – почти 130 преступлений.

Об этом сообщает издание «Фокус».

Журналисты проанализировали статистические данные Офиса генпрокурора о количестве преступлений, совершенных во всех регионах страны в 2020 году.

– Чтобы получить объективный показатель преступности, редакция высчитала количество преступлений на 10 тысяч жителей, – говорится в сообщении.

Лидером оказался Николаев, где на каждые 10 тысяч горожан приходится почти 130 преступлений. Также высокая преступность в Херсоне (125,7 преступлений), Кропивницком (118,8) и Киеве (116,8). Меньше всего преступлений зарегистрировали в Северодонецке – 37,60 на 10 тысяч населения.

Напомним, что Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.