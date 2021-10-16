Управление ЖКХ Вознесенского горсовета объявило тендер на разработку проектно-сметной документации строительства парка «Центральный», который планируют обустроить в рамках комплексной реконструкции центра города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость закупки 370 тысяч гривен. Она пройдет по упрощенной процедуре — без аукциона выберут участника, предложившего наиболее выгодную цену.
Разработать проект подрядчик должен будет до 20 декабря 2021 года, основываясь на эскизных проектах, сделанных киевскими урбанистами Zvidsy.
В техническом задании отмечается, что проект должен предусматривать:
Рабочий проект должен быть разделен на три пусковых комплекса:
Напомним, ранее в Вознесенске состоялись общественные слушания, на которых жителям города презентовали проекты реконструкции Центральной площади и Набережной реки Мертвовод.
Проектом, в частности, предусмотрено строительство фонтана на площади у здания горсовета, реконструкция мини-площади со сценой-амфитеатром и кофейней, обустройство места для игры в шахматы и шафербол возле Дома культуры, а также реконструкция дворика администрации и парковки со стороны улицы Центральной. Планируется также высадить тюльпанное дерево на площади перед Мультицентром и реконструировать две зоны: для больших концертов на набережной и прогулочною с детской площадкой, мини-стадионом, качелями.
Управление ЖКХ Вознесенского горсовета объявило тендер на разработку проектно-сметной документации строительства парка «Центральный», который планируют обустроить в рамках комплексной реконструкции центра города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость закупки 370 тысяч гривен. Она пройдет по упрощенной процедуре — без аукциона выберут участника, предложившего наиболее выгодную цену.
Разработать проект подрядчик должен будет до 20 декабря 2021 года, основываясь на эскизных проектах, сделанных киевскими урбанистами Zvidsy.
В техническом задании отмечается, что проект должен предусматривать:
Рабочий проект должен быть разделен на три пусковых комплекса:
Напомним, ранее в Вознесенске состоялись общественные слушания, на которых жителям города презентовали проекты реконструкции Центральной площади и Набережной реки Мертвовод.
Проектом, в частности, предусмотрено строительство фонтана на площади у здания горсовета, реконструкция мини-площади со сценой-амфитеатром и кофейней, обустройство места для игры в шахматы и шафербол возле Дома культуры, а также реконструкция дворика администрации и парковки со стороны улицы Центральной. Планируется также высадить тюльпанное дерево на площади перед Мультицентром и реконструировать две зоны: для больших концертов на набережной и прогулочною с детской площадкой, мини-стадионом, качелями.