Часть архитектурного проекта

Управление ЖКХ Вознесенского горсовета объявило тендер на разработку проектно-сметной документации строительства парка «Центральный», который планируют обустроить в рамках комплексной реконструкции центра города.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки 370 тысяч гривен. Она пройдет по упрощенной процедуре — без аукциона выберут участника, предложившего наиболее выгодную цену.

Разработать проект подрядчик должен будет до 20 декабря 2021 года, основываясь на эскизных проектах, сделанных киевскими урбанистами Zvidsy.

В техническом задании отмечается, что проект должен предусматривать:

разработку проекта парка «Центральный» на площади 2,7 гектара;

неправильную геометрию парка, который ментально включает множество участков, которые должны быть включены в проект;

больший доступ к воде, обустройство сухого фонтана, учет возможности дальнейшего проектирования Набережной, которая будет продолжать проект парка;

обустройство сети освещения, которая способствует объединению объектов парка между собой;

наличие удобных и практичных мест для сидения и сбора людей, зоны для разных групп населения;

устойчивый и антивандальный дизайн;

стоянки для автомобилей;

решение по озеленению, которое бы смягчало влияние погоды;

условия для доступа людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Рабочий проект должен быть разделен на три пусковых комплекса:

I — территория площади межу зданием исполкома и улицей Соборности с обустройством сухого фонтана;

II — территория между музеем имени Кибрика, кинотеатром «Украина» от улицы Соборности до улицы Центральная и участок за зданием исполкома;

III — территория от здания исполкома до Городского дома культуры, включая спроектированное здание офиса «Мультицентр. ЦНАП. Дія».

Напомним, ранее в Вознесенске состоялись общественные слушания, на которых жителям города презентовали проекты реконструкции Центральной площади и Набережной реки Мертвовод.

Проектом, в частности, предусмотрено строительство фонтана на площади у здания горсовета, реконструкция мини-площади со сценой-амфитеатром и кофейней, обустройство места для игры в шахматы и шафербол возле Дома культуры, а также реконструкция дворика администрации и парковки со стороны улицы Центральной. Планируется также высадить тюльпанное дерево на площади перед Мультицентром и реконструировать две зоны: для больших концертов на набережной и прогулочною с детской площадкой, мини-стадионом, качелями.