Утром 16 октября в центре поселка Веселиново Вознесенского района местные жители в очередной раз перекрыли дорогу Р-55.

Как сообщает «Суспільне», люди требуют обратить внимание на состояние дорог Т15-06, Р-55 и внутрипоселковых дорог.

По подсчетам полиции собралось примерно 40 человек, которые ходят по пешеходному переходу. Митингующие ожидают представителей областной администрации или других ветвей областной власти.

Позже на место прибыл представитель Николаевской службы автомобильных дорог, заместитель начальника по эксплуатации Иван Чаусенко. Он предложил с 18 октября организовать инициативную группу и сесть за круглый стол переговоров по сложившейся ситуации.

Митингующие согласились, но движение транспорта не открыли. Местная полиция на подъездных путях выставила сотрудников, которые перенаправляют все виды транспорта в объезд.

В то же время жители поселка в Facebook-группе «Наше Веселиново» продолжают делиться фотографиями состояния дорог.

Напомним, что 17 сентября в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог Р55 (Одесса–Вознесенск–Новый Буг) и Т15-06 (Николаев–Доманевка­–Березки). По результатам акции участники составили заявление на имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

20 сентября жители Веселиново заявили о готовности снова перекрывать дорогу, если не отремонтируют дороги, которые идут через поселок.

В начале октября стало известно, что в Службе автомобильных дорог Николаевской области пообещали жителям поселка частично отремонтировать дороги.