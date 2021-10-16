КП «Николаевэлектротранс» завершило процесс подключения GPS-трекеров новых троллейбусов к онлайн сервису отслеживания графика движения общественного транспорта.
Об этом сообщают в отделе коммуникации предприятия.
«Отныне все жители и гости города смогут отслеживать передвижения новеньких единиц транспорта в онлайн-режиме. Это позволит пассажирам более удобно планировать свое перемещение по городу», — говорится в сообщении.
Директор «Николаевэлектротранса» Юрий Сметана также сообщил, что на карте дополнительно отображаются отметки низкопольных троллейбусов, которыми привыкли пользоваться маломобильные пассажиры.
Отслеживать передвижения общественного транспорта в Николаеве можно с помощью сервисов EasyWay (EWay для iPhone) и CityBus, которые также доступны как отдельные мобильные приложения.
Напомним, 5 октября в Николаев прибыло еще 5 новых троллейбусов, до конца года ожидают все 40.
Ранее сообщалось, что троллейбусы и трамваи Николаева оборудуют внешними громкоговорителями для людей, имеющих проблемы со зрением. Примечательно, что новые экземпляры транспорта изначально оснащены ими.
КП «Николаевэлектротранс» завершило процесс подключения GPS-трекеров новых троллейбусов к онлайн сервису отслеживания графика движения общественного транспорта.
Об этом сообщают в отделе коммуникации предприятия.
«Отныне все жители и гости города смогут отслеживать передвижения новеньких единиц транспорта в онлайн-режиме. Это позволит пассажирам более удобно планировать свое перемещение по городу», — говорится в сообщении.
Директор «Николаевэлектротранса» Юрий Сметана также сообщил, что на карте дополнительно отображаются отметки низкопольных троллейбусов, которыми привыкли пользоваться маломобильные пассажиры.
Отслеживать передвижения общественного транспорта в Николаеве можно с помощью сервисов EasyWay (EWay для iPhone) и CityBus, которые также доступны как отдельные мобильные приложения.
Напомним, 5 октября в Николаев прибыло еще 5 новых троллейбусов, до конца года ожидают все 40.
Ранее сообщалось, что троллейбусы и трамваи Николаева оборудуют внешними громкоговорителями для людей, имеющих проблемы со зрением. Примечательно, что новые экземпляры транспорта изначально оснащены ими.