КП «Николаевэлектротранс» завершило процесс подключения GPS-трекеров новых троллейбусов к онлайн сервису отслеживания графика движения общественного транспорта.

Об этом сообщают в отделе коммуникации предприятия.

«Отныне все жители и гости города смогут отслеживать передвижения новеньких единиц транспорта в онлайн-режиме. Это позволит пассажирам более удобно планировать свое перемещение по городу», — говорится в сообщении.

Директор «Николаевэлектротранса» Юрий Сметана также сообщил, что на карте дополнительно отображаются отметки низкопольных троллейбусов, которыми привыкли пользоваться маломобильные пассажиры.

Отслеживать передвижения общественного транспорта в Николаеве можно с помощью сервисов EasyWay (EWay для iPhone) и CityBus, которые также доступны как отдельные мобильные приложения.

Напомним, 5 октября в Николаев прибыло еще 5 новых троллейбусов, до конца года ожидают все 40.