По состоянию на 21 октября в Николаевской области выявлено 410 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 79 792 (+410) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 49908 (+248);

Первомайск — 3998 (+51);

Южноукраинск — 2310 (+6);

Вознесенск — 1988;

Очаков — 1438 (+10).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 95 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2583 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 36 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 144, всего — 73023. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2137, за сутки — 15.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1343 человека.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 октября, выявили 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

Ранее в горздраве рассказали, что новая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Николаеве, является самой тяжелой с начала эпидемии заболевания в Украине.

Также директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова рассказывала, что в этот раз вирус гораздо коварнее — симптоматика поначалу не вызывает опасений, а после состояние больных ухудшается резко и очень быстро.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.