По состоянию на 21 октября в Николаевской области выявлено 410 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 79 792 (+410) выявленных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 95 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2583 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 36 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 144, всего — 73023. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2137, за сутки — 15.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1343 человека.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 октября, выявили 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.
Ранее в горздраве рассказали, что новая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Николаеве, является самой тяжелой с начала эпидемии заболевания в Украине.
Также директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова рассказывала, что в этот раз вирус гораздо коварнее — симптоматика поначалу не вызывает опасений, а после состояние больных ухудшается резко и очень быстро.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
По состоянию на 21 октября в Николаевской области выявлено 410 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 79 792 (+410) выявленных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 95 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2583 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 36 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 144, всего — 73023. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2137, за сутки — 15.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1343 человека.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 октября, выявили 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.
Ранее в горздраве рассказали, что новая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Николаеве, является самой тяжелой с начала эпидемии заболевания в Украине.
Также директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова рассказывала, что в этот раз вирус гораздо коварнее — симптоматика поначалу не вызывает опасений, а после состояние больных ухудшается резко и очень быстро.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.