В больницах двух городов Николаевской области загруженность койко-мест, выделенных для лечения больных COVID-19, перевалила за 90%.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации состоянием на 22 октября.

Такая ситуация наблюдается в Вознесенской многопрофильной больнице — 91,7% (заняты 110 мест и 120)и в Снигиревской городской больнице — 92, 5% (заняты 74 места из 80).

В Южноукраинской многопрофильной больнице загруженность коек подошла к отметке 80% (заняты 72 места из 90).

В целом, по области загруженность коек, обеспеченных кислородом, в «ковидных» больницах сегодня составляет 70,55% при допустимой норме — не более 65%.

Как сообщалось, по состоянию на 22 октября в Николаевской области выявлено 433 новых подтвержденных случая COVID-19. За сутки от последствий болезни скончались 24 человека.

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 тысячи 785 новых случаев коронавируса и 614 смертей. Это наибольшее количество заражений и летальных случаев за все время пандемии в стране.

Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.