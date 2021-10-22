Украина только входит в период эпидемического подъема коронавируса.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу «Дом».

— Страны Европейского Союза, столкнулись со вспышкой «Дельта»-штамма, столкнулись с достаточно пиковыми нагрузками на систему здравоохранения. Украина только входит в период эпидемического подъема, и мы видим, что 14-ю неделю подряд постепенно растет цифра заболеваемости, — рассказал Игорь Кузин.

По словам главного санитарного врача, основная причина стремительного роста количества больных коронавирусом - распространение штамма «Дельта» и несоблюдение карантина.

— В начале октября в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины полноценно запущен в работу полногеномный сепаратор, который позволяет расшифровывать геном SARS-CoV-2 и смотреть, какой именно штамм у нас циркулирует. По итогам проведенной работы, по состоянию на сегодня практически 100% образцов, которые были протестированы на национальном уровне, относятся именно к штамму «Дельта». Пока без альтернативных или новых штаммов, — сказал Игорь Кузин.

В то же время он отметил, если новые штаммы будут обнаружены, Минздрав об этом оперативно известит.

— Но сейчас очередная волна заболеваемости вызвана обычным штаммом «Дельта», который прошел через Европейский Союз, через несколько стран, и сейчас он регистрируется уже на территории Украины, — добавил Игорь Кузин.

Он отметил некую усталость людей от карантинных, противоэпидемических ограничительных норм.

— Мы встречаем факты пренебрежения масочным режимом, и мы также встречаем то, что некоторые учреждения не хотят или не уделяют должного внимания контролю за соблюдением санитарных норм. Это касается преимущественно использования масок в закрытых помещениях, — отметил Игорь Кузин.

Он также напомнил, что за несоблюдение карантинных норм предусмотрены штрафы.

Напомним, за минувшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 тысячи 785 новых случаев коронавируса и 614 смертей. Это наибольшее количество заражений и летальных случаев за все время пандемии в стране.

Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.