По состоянию на 24 октября на Николаевщине всего вакцинировано 448 987 человек, в том числе, 5017 человек – за прошедшие сутки.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 360 человек:
В пунктах вакцинации привили 2 460 человек:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2 197 человек:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область переходит в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на:
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
По состоянию на 24 октября на Николаевщине всего вакцинировано 448 987 человек, в том числе, 5017 человек – за прошедшие сутки.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:
При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:
Также мобильными бригадами вакцинировано 360 человек:
В пунктах вакцинации привили 2 460 человек:
В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2 197 человек:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что с 26 октября Николаевская область переходит в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: