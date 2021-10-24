По состоянию на 24 октября на Николаевщине всего вакцинировано 448 987 человек, в том числе, 5017 человек – за прошедшие сутки.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

В частности, все вакцинированные жители области прививались следующими вакцинами:

COVISHIELD – 13798 (1 доза – 13798);

CORONAVAC – 99335 (1 доза – 57480; 2 доза – 41855);

COMIRNATY – 202782 (1 доза – 112300; 2 доза – 90482);

ASTRAZENECA – 66314 (1 доза – 30170; 2 доза – 36144);

MODERNA – 66758 (1 доза – 38390; 2 доза – 28368).

При этом, все вакцинированные за прошлые сутки прививались:

CORONAVAC – 1510 (1 доза – 1285; 2 доза – 225);

COMIRNATY – 2966 (1 доза – 2419; 2 доза – 547);

ASTRAZENECA – 541(1 доза – 273; 2 доза – 268);

Также мобильными бригадами вакцинировано 360 человек:

CORONAVAC – 128;

COMIRNATY – 222;

ASTRAZENECA – 10;

В пунктах вакцинации привили 2 460 человек:

CORONAVAC – 1029;

COMIRNATY – 1099;

ASTRAZENECA – 332;

В то же время в центрах вакцинации привели ещё 2 197 человек:

CORONAVAC – 353;

COMIRNATY – 1645;

ASTRAZENECA – 199.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область переходит в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: