Китай планирует сократить использование ископаемого топлива до уровня ниже 20% к 2060 году.

Об этом говорится в документе о работе Китая по достижению пикового уровня выбросов углерода и углеродной нейтральности, пишет Украинская правда.

Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемых энергоресурсов примерно до 20% к 2025 году, примерно до 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году.

В главных принципах также была подтверждена более ранняя цель сокращения выбросов углерода на единицу ВВП на 18% к 2025 году по сравнению со стандартами 2020 года. К 2030 году они снизятся более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года.

The Guardian пишет, что эти руководящие принципы Китая появляются по мере того, как страны готовятся к климатическому саммиту в Глазго 31 октября, на котором лидера страны Си Цзиньпина «явно не будет».

Напомним, в Украине запланировали уменьшить выбросы на 65% к 2030 году, в то время как в ЕС — на 55%.