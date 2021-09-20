В Украине запланировали уменьшить выбросы на 65% к 2030 году, в то время как в ЕС — на 55%.

Об этом заявил министр экономики Алексей Любченко во время встречи с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

он заявил, что Украина разделяет цели ЕС в климатической политике и мероприятия в рамках Европейского Зеленого Курса.

Со своей стороны, Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс отметил, что Украине следует рассматривать Европейский Зеленый Курс не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

Напомним, к 2019 году выбросы в ЕС были уже на 24% ниже, чем в 1990 году, а экономика выросла примерно на 60%. Цель в 55% заменяет предыдущий план ЕС по сокращению выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.