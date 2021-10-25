Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию для работников Национальной службы здравоохранения. Около 95% медработников уже вакцинировались от коронавируса после того, как им ее предложили в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По словам главы Минздрава, что правительство Британии рассматривает возможность сделать вакцинацию обязательной для примерно 100 тысяч сотрудников медработников, которые еще не сделали первую прививку от COVID.

— Мы еще не приняли окончательного решения, но я склоняюсь к тому, чтобы сделать это, — заявил Саджид Джавид.

При этом он добавил, что уже существует нехватка медиков, поэтому угроза невозможности работать без вакцинации заставит их сделать прививку.

Правительство Британии уже сделало вакцинацию обязательной для персонала в сфере ухода, причем работники должны получить две прививки до 11 ноября.