В Николаеве ограничили доступ в здание горсовета. Будут требовать сертификат о вакцинации, негативный тест или справку о перенесенном COVID. Ограничения установили на период «красного» уровня.

Соответствующее решение было принято во вторник, 26 октября, на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаева, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, с 27 октября на период введения «красного» уровня эпидемической опасности на территории Николаева ограничен доступ к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Николаевского городского совета, исполнительному комитету, другим исполнительным органам Николаевского городского совета всех лиц, кроме:

- работников исполнительного комитета городского совета, других исполнительных органов городского совета, депутатов всех уровней;

- работников правоохранительных органов;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций;

Также разрешен вход тем людям, у которых имеется:

- отрицательный результат тестирования на СОVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия (посещение заведения),

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты), которые включены Всемирной организацией для использования в чрезвычайных ситуациях,

- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления человека от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Действие (Действие).

Кроме того, решением городской комиссии поручено управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций:

- совместно с руководителями предприятий перевозчиков принять меры по 100% вакцинации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах общего пользования;

- обеспечить дополнительные транспортные средства на городских маршрутах общего пользования или его перераспределение на более загруженные маршруты на период введения «красного» уровня эпидемической опасности на территории Николаева с целью уменьшения скопления жителей на остановках общественного транспорта в часы пиковой нагрузки», - говорится в сообщении.

Также Департаменту городского головы, управлению здравоохранения, управлению по ЧС и ЦЗН поручено осуществлять мероприятия по популяризации бесплатной вакцинации от респираторной болезни COVID-19 и информировать население о работе центров массовой вакцинации.

Управлению здравоохранения рассмотреть вопрос о расширении сети центров массовой вакцинации и продолжении графика работы центров массовой вакцинации, пунктов прививок в подчиненных учреждениях здравоохранения первичного звена для расширения возможностей проведения своевременной вакцинации населения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 22 574 человек, зафиксировано 692 летальных случая, 11 593 пациента выздоровели.

Ранее сообщалось, что с 21 октября, в Украине начали действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.