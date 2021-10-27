Бугская территориальная громада оформила право собственности на 96 участков, которые находятся в пределах города Вознесенска. Городская власть заявляет, что их земли «незаконно захватили».

Об этом сообщается на Facebook-странице городской власти Вознесенска.

Сообщается, что во вторник, 26 октября, на сессии городского совета депутаты согласовали новую черту города. Как выяснилось в ходе разработки проекта землеустройства, Бугская громада оформила право собственности на 96 участков общей площадью 311 гектаров, которые находятся в пределах города Вознесенск.

Сообщается, что площадь города Вознесенска составила 2 тысячи 161 гектар, из них 139 было оформлено в собственность Бугской громады (это 67 земельных участков).

– Данный земельный массив расположен вдоль трассы Р-55, ведущей в Одессу, 1/10 часть которого занимает зерновой терминал ООО СП «Нибулон», который по решению суда 2014 года оказался расположенным на землях Бугской громады, – идет речь в сообщении.

В 2009 году Вознесенский городской совет с целью расширения территории города выделил 1,5 миллиона гривен на разработку Генерального плана, который базировался на существующих границах и предусматривал дополнительное включение земли площадью 677 гектаров для расширения города.

– Генеральный план до 2031 года был разработан и согласован в 2009 году с Бугским и Таборовским сельским советом, Вознесенским районным советом и Николаевской областной государственной администрацией без замечаний. Но это не мешало Бугской громаде захватить часть земель, предусмотренных под расширение города, а именно 26 земельных участков площадью 172 гектара, – сообщили в горсовете.

На сегодняшний день депутаты Бугской громады отказались согласовывать предложенную черту города Вознесенска и не дали никаких объяснений относительно своих действий. На сессии городского совета глава громады Юрий Заволока подчеркнул, что оформление земельных участков происходило на основании приказов Госгеокадастра и без замечаний со стороны бывшего руководства города.

– В свою очередь Прибужановская и Мостовская территориальные громады новую черту города согласовали без возражений. Сегодня граница была согласована депутатами Вознесенского городского совета. На очереди – решение Николаевского областного совета и рассмотрение вопроса в Верховной Раде Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, что управление ЖКХ Вознесенского горсовета объявило тендер на разработку проектно-сметной документации строительства парка «Центральный», который планируют обустроить в рамках комплексной реконструкции центра города.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что хочет создать карту, на которой будут обозначены земли региона, богатые природными ресурсами.