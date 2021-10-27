За две недели горожане предоставили Николаевскому зоопарку более 50 килограммов плодов дуба для угощения животных.

Об этом пишет Суспільне.

Соответствующую просьбу руководство зверинца разместило в соцсетях 12 октября. Известно, что в природе желуди едят почти все копытные и хоботные животные, чтобы набраться подкожного жира.

— Желуди незаменимы при желудочно-кишечных расстройствах. Животные едят хорошо эти желуди, не нужно никаких лекарств. Мы спасаемся ими в течение всей зимы, — рассказала работница зоопарка Вера Журавль.

Используют желуди также в качестве приманки для животных.

— Нужно, например, на горке перечислить винторогих козлов, сколько их там, они за камнями попрятались. Мы насыпали желудей, они как горох с горки посыпались. Мы их посчитали, осмотрели и увидели, в каком они состоянии. Это очень удобно, — добавила сотрудница.

Николаевский школьник Владислав Альховиков в течение 40 минут собрал в сквере «Николаевский» десятилитровое ведро и пакет плодов.

— В этом сквере много желудей, поэтому все желающие могут собирать их и везти в зоопарк, — сказал парень.

Напомним, что в связи с «красной» зоной карантина Николаевский зоопарк перешел на работу в режиме парка. Посетителей не будут пускать во внутренние экспозиционные помещения.