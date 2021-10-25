Николаевский зоопарк переходит на работу в режиме парка. Посетителей не будут пускать во внутренние экспозиционные помещения.
Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.
Ограничения связаны с переходом Николаева в «красную зону» карантина.
– В связи с установлением «красного уровня» эпидемиологической опасности Николаевский зоопарк с 26 октября работает в режиме парка. Все внутренние экспозиционные помещения закрыты для посещения. На территории зоопарка обязательным является соблюдение масочного режима, – сообщает администрация зоопарка.
Напомним, что со вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности. Так, запрещается:
Ранее сообщалось, что сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.
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Николаевский зоопарк переходит на работу в режиме парка. Посетителей не будут пускать во внутренние экспозиционные помещения.
Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.
Ограничения связаны с переходом Николаева в «красную зону» карантина.
– В связи с установлением «красного уровня» эпидемиологической опасности Николаевский зоопарк с 26 октября работает в режиме парка. Все внутренние экспозиционные помещения закрыты для посещения. На территории зоопарка обязательным является соблюдение масочного режима, – сообщает администрация зоопарка.
Напомним, что со вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности. Так, запрещается:
Ранее сообщалось, что сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.