Николаевский зоопарк переходит на работу в режиме парка. Посетителей не будут пускать во внутренние экспозиционные помещения.

Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.

Ограничения связаны с переходом Николаева в «красную зону» карантина.

– В связи с установлением «красного уровня» эпидемиологической опасности Николаевский зоопарк с 26 октября работает в режиме парка. Все внутренние экспозиционные помещения закрыты для посещения. На территории зоопарка обязательным является соблюдение масочного режима, – сообщает администрация зоопарка.

Напомним, что со вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности. Так, запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.