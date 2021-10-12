Сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.

Об этом сообщили на странице зверинца в Facebook.

Указано, что заготовленные желуди — очень полезная добавка в рацион жителей зоопарка.

— Оставить собранные вами или вашими детьми желуди можно в коробке, которая находится у контролеров зоопарка, — отметили в публикации.

Напомним, 15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоялся праздник «120 лет любви к животным».