Сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.
Об этом сообщили на странице зверинца в Facebook.
Указано, что заготовленные желуди — очень полезная добавка в рацион жителей зоопарка.
— Оставить собранные вами или вашими детьми желуди можно в коробке, которая находится у контролеров зоопарка, — отметили в публикации.
Напомним, 15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоялся праздник «120 лет любви к животным».
Сотрудники Николаевского зоопарка предлагают горожанам принести желуди, которые едят копытные животные.
Об этом сообщили на странице зверинца в Facebook.
Указано, что заготовленные желуди — очень полезная добавка в рацион жителей зоопарка.
— Оставить собранные вами или вашими детьми желуди можно в коробке, которая находится у контролеров зоопарка, — отметили в публикации.
Напомним, 15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоялся праздник «120 лет любви к животным».