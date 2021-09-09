15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоится праздник «120 лет любви к животным».

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

Торжества также посвятили юбилейной годовщине лучшего зоопарка Украины.

Программа мероприятий:

открытие конференции «Зоопарк в реалиях»;

концертная программа с участием театра танца «Ритмы планеты» и коллективов Николаевского муниципального академического колледжа;

анимационно-танцевальный актив с гостями;

шоу мыльных пузырей.

Начало праздника назначили на 12:00, он состоится на площади Николая Леонтовича, 1.

Напомним, ранее власти Николаева обещали, что осенью запустят в эксплуатацию бассейн в спортивном комплексе «Зоря» и откроют новые летние вольеры комплекса «Остров зверей» в зоопарке.