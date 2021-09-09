15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоится праздник «120 лет любви к животным».
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
Торжества также посвятили юбилейной годовщине лучшего зоопарка Украины.
Программа мероприятий:
Начало праздника назначили на 12:00, он состоится на площади Николая Леонтовича, 1.
Напомним, ранее власти Николаева обещали, что осенью запустят в эксплуатацию бассейн в спортивном комплексе «Зоря» и откроют новые летние вольеры комплекса «Остров зверей» в зоопарке.
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15 сентября по случаю 232-й годовщины города в Николаевском зоопарке состоится праздник «120 лет любви к животным».
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
Торжества также посвятили юбилейной годовщине лучшего зоопарка Украины.
Программа мероприятий:
Начало праздника назначили на 12:00, он состоится на площади Николая Леонтовича, 1.
Напомним, ранее власти Николаева обещали, что осенью запустят в эксплуатацию бассейн в спортивном комплексе «Зоря» и откроют новые летние вольеры комплекса «Остров зверей» в зоопарке.