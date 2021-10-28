Одесса и Одесская область обеспечены медицинским кислородом, а следовательно — потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщается на сайте Минздрава.

— Одесская область сейчас находится в красном уровне эпидемиологической опасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными ковидом, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением, — заявил Александр Комарида.

За 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода. В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода.

— Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в больницы Одесской области за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков, — добавил Александр Комарида.

Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ «Криопром» производит 12 тонн кислорода в сутки, и АО «Одесский припортовый завод», производящее 6 тонн кислорода в сутки.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября сотрудники коммунального учреждения «Муніципальна варта» отправились в Николаев, чтобы сопроводить в Одессу цистерну с медицинским кислородом, поскольку в больницах возникла острая нехватка.

В Николаевской области также обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме».

В частности, запасы кислорода начали подходить к концу в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ),